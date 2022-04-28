Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

28.04.2022 13:28
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ile makamında görüştü.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ile makamında görüştü.

Hacıbektaşoğlu, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 50 kilo finalinde altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz ile belediyedeki makamında görüşerek, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

Yavuz'a altın hediye eden Hacıbektaşoğlu, milli sporcuya başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da bulundu.

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Milli Güreşçi, Evin Demirhan, Milli, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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