Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger (26), müsabaka sırasında sakatlık yaşadı. Hastanede ameliyat olması gerektiği söylenen ve spor hayatı bitme noktasına gelen genç sporcu Gaziantep'te fizyoterapist Osman Kaplan'la girdiği seanslarda tamamen iyileşerek sağlığına kavuştu.

Greko-Romen güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger, Bulgaristan 'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda boynunda sakatlandı. Genç sporcuya, gittiği hastanelerde boynundan ameliyat olması gerektiği ve ameliyatın kesin çözüm olmayabileceği söylendi. Bunun üzerine yaşadığı İstanbul 'dan tavsiye üzerine Gaziantep'e gelen Dülger, burada fizyoterapist Osman Kaplan ile tanıştı. Fizik tedavi seanslarına başlayan Dülger kısa süre sonra sakatlığından kurtularak tamamen iyileşti.

"SPOR HAYATIM BİTECEKTİ"

Spor hayatı bitme noktasındayken eskisinden daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Furkan Dülger, "Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan milli sporcuyum. Birkaç ay önce Bulgaristan'da bir travma geçirdim ve boynumdan sakatlandım. Gittiğim doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini ve bunun da kesin çözüm olma noktasında söz veremeyeceklerini söylediler. Sonra tanıdığımız fizyoterapistler bana Gaziantep'e gitmememi ve Osman Kaplan hocamı bulmamı tavsiye etti. Bende buraya geldim ve bugün 6'ncı seansım tamamen iyileştim. Eğer ameliyat olsaydım boynuma platin takacaklardı ve güreş hayatım bitecekti. Şimdi eski sağlıklı günlerime göre bile daha da iyiyim. Hedefimde Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları var" dedi.

"BİZDE İĞNE, AMELİYAT YOK"

Genç güreşçinin tavsiye üzerine İstanbul'dan gelerek kendilerini bulduğunu söyleyen Osman Kaplan ise, "İlk olarak beni hocası aradı ve çekilen MR görüntülerini gönderdiler. Bizde baktık ve inceledik ve sorunun üstesinden gelebileceğimizi söyledik. Allah bizi mahcup etmedi gerekeni yaptık ve hastamız şu anda iyileşti. Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. İnşallah bunu başaracak. Burada bize düşen ne varsa onu da yapacağız. Doktorlar platin takılması gerekli demiş. Takılsaydı spor hayatı bitecekti. Çok şükür iyileşti bizde mutluyuz. Bizde iğne yok ameliyat yok, kimyasal yok ama başardık" şeklinde konuştu.

- Gaziantep