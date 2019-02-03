Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Gör Kardeşler Oltu'nun Gururu

Milli Güreşçi Gör Kardeşler Oltu'nun Gururu

1 saat önce

İki kardeş başarılı güreşleriyle ilçede kendilerinden söz ettiriyorlar.

Milli Güreşçi Gör Kardeşler Oltu'nun Gururu, System.String[]
İki kardeş başarılı güreşleriyle ilçede kendilerinden söz ettiriyorlar. Türkiye'de ağabey Kenan Gör Karakucakta birincilikler alırken kardeş Yakup Gör ise minderde Dünya şampiyonalarında adından bahsettiriyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Oltulu Kenan Gör oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde, sporcuların soğuk hava ve kar yağışı altında yaptığı müsabakalar büyük ilgi gördü.

İlçenin Veliköy semtindeki alanda, Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Artvin, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Ardahan, İzmit, İstanbul, Samsun illerinin yanı sıra Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan toplam 154 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar, 12 sıklette gerçekleştirildi.

Finalde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen sporcu Kenan Gör, hemşehrisi Çağrı Çiğdem'i yenerek başpehlivan oldu. Soğuk hava ve kar yağışı altında karla kaplı zeminde yapılan güreş müsabakalarında Artvin'den Kadir Dayanç (35 kilo), Erzurum'dan Emirhan Kısa (40 kilo), Gürcistan'tan Darla Zalikyan (45 kilo), Artvin'den Kadem Öztürk (50 kilo), Artvin'den Orhan Aydın (55 kilo), Erzurum'dan Mehmet Çelik (60 kilo), Erzurum'dan Cihat Çakmak (65 kilo), Artvin'den Muhammet Ergedik (70 kilo), Erzurum'dan Bilal Çakmak (75 kilo), Erzurum'dan Ahmet Öksüz (80 kilo), Erzurum'dan Kasım Koran (85 kilo), Erzurum'da Adem Akbulut (90 kilo) birinciliği elde etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

Kar, Şavşat, Artvin, Güncel
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