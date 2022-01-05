Milli güreşçi Hamit Kaplan, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, güreşin Türklerin kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini, pehlivanlığını dünyaya gösteren en önemli spor dalı olduğunu söyledi. Hamamözü denilince kaplıcaları ile ata sporu güreşin en iyi pehlivanlarının yetiştiği şirin bir ilçe akla geldiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Hamamözü'müzün gururu Hamit Kaplan, küçük bir nahiyeden tahta bir bavulla çıktığı zorlu yolda dünya ve olimpiyat şampiyonu bir sporcu olarak, güreşte gösterdiği azim sayesinde uluslararası turnuvalarda aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartmış ve milli marşımızı dünyaya ezberleten sporcularımız arasına katılmıştır. Uluslararası seviyede güreş müsabakalarında 14 altın, 10 gümüş, 6 bronz ve 3 bakır olmak üzere 33 madalyayı ülkesine armağan etmiştir. 24 defa Türkiye şampiyonluğu kazanması, milli formayı 175 defa giymesi, güreşin unutulmazları arasında olduğunu göstermektedir."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Anadolu'nun küçük bir ilçesinden çıkan mili güreşçinin "Türk gibi güçlü" sözünü dünyanın dört bir tarafında dinlettiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi sağlayan en hızlı öznelerimizden biri spor. Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış güzel insanlar oldu. Bu milletin değerleri, bu milletin içinden çıkmış ve başarmış insanlar." diye konuştu.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar da Hamit Kaplan'ın genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol oluşturduğunu ifade etti.

Anma programına Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, 2016 yılı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Recep Kara ile vatandaşlar katıldı.