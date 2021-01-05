Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı - Son Dakika

Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı

05.01.2021 17:19

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, burada yaptığı konuşmada, güreşin Türklerin kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini pehlivanlığını dünyaya gösteren en önemli spor dalı olduğunu söyledi.

Hamamözü denilince kaplıcaları ile ata sporu güreşin en iyi pehlivanlarının yetiştiği şirin bir ilçe akla geldiğini belirten Dağlı, şunları dile getirdi:

"Merhum Şampiyon Hamit Kaplan, doğup büyüdüğü Hamamözü'müzde karakucak güreşleri ile başladığı spor yaşamına, güçlü fiziği ve heybeti ile ilk formayı giydiği 1954'ten 1965 yılına kadar, 11 yıllık milli güreş hayatına, sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına bir de olimpiyat şampiyonluğunu eklemiş, 175 kez milli mayoyu giymiş çok önemli bir sporcuydu."

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Türk milletinin güreşe geçmişten beri önem veren, değer veren bir millet olduğunu vurgulayarak, "18. yüzyılın sonlarında, Ronaldo, Messi nasıl karşılanıyorsa, Koca Yusuf, Paris'e gittiğinde 10 bin kişi karşılamış. Koca Yusuf oradan da Amerika'ya gitmiş. Bizim geçmişte böylesine değer verdiğimiz ata sporumuzun bugün istediğimiz noktada olmaması, ister istemez bizi üzmekle birlikte son yıllarda Güreş Federasyonu olarak, özellikle gençlerimize çok önem vermek adına, güreş adına gayret veriyoruz." diye konuştu.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ise Hamit Kaplan'ın genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol oluşturduğunu ifade etti.

Anma programına, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı
Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı
Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı
Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Hamit Kaplan, anıldı - Son Dakika Spor


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