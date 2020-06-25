Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası "gümüş" oldu - Son Dakika

Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası "gümüş" oldu

2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde bronz madalya kazanan milli sporcu Hamza Bakır, ilk sırada yer alan İranlı Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığının tespit edilmesinin ardından gümüş madalyanın yeni sahibi oldu.

2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde bronz madalya kazanan milli sporcu Hamza Bakır, ilk sırada yer alan İranlı Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığının tespit edilmesinin ardından gümüş madalyanın yeni sahibi oldu.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığının ortaya çıkması nedeniyle altın madalyası iptal edildi. İranlı güreşçinin birincilik unvanının elinden alınmasının ardından finalde yendiği ABD'li rakibi altın, milli sporcu Hamza Bakır da gümüş madalyanın yeni sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli güreşçi Hamza Bakır, şampiyonada yarı finalde Aliakbar Yousufahmadchali'ye mağlup olmuştu. Organizasyonda 130 kiloda mücadele eden Hamza, üçüncülük maçında Gürcü rakibi Robinzon Esadze'ye üstünlük kurarak bronz madalya elde etmişti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası 'gümüş' oldu - Son Dakika Spor
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