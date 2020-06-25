Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası "gümüş" oldu - Son Dakika

Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası "gümüş" oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığının ortaya çıkması nedeniyle altın madalyası iptal edildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığının ortaya çıkması nedeniyle altın madalyası iptal edildi. İranlı güreşçinin birincilik unvanının elinden alınmasının ardından finalde yendiği ABD'li rakibi altın, milli sporcu Hamza Bakır da gümüş madalyanın yeni sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli güreşçi Hamza Bakır, şampiyonada yarı finalde Aliakbar Yousufahmadchali'ye mağlup olmuştu. Organizasyonda 130 kiloda mücadele eden Hamza, üçüncülük maçında Gürcü rakibi Robinzon Esadze'ye üstünlük kurarak bronz madalya elde etmişti

Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:38 

Son Dakika Spor Milli güreşçi Hamza Bakır'ın 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki bronz madalyası 'gümüş' oldu - Son Dakika Spor
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