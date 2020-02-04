Milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı Avrupa yolcusu - Son Dakika
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Milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı Avrupa yolcusu

6 saat önce

Erzurum Milli Güreşçi İbrahim Bölükbaşı, Serbest Güreş A Milli Takımına seçildi.

Milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı Avrupa yolcusu, System.String[]

Erzurum Milli Güreşçi İbrahim Bölükbaşı, Serbest Güreş A Milli Takımına seçildi. Dadaş pehlivan Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.


10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında Erzurum Pasinlerli Milli Güreşçi İbrahim Bölükbaşı, Büyük Erkekler Serbest Güreş Milli takımına seçildi. Milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına mindere çıkacak. Bölükbaşı, yaklaşık bir ay önce Ankara'da yapılan Büyükler Türkiye şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek 97 kg Türkiye şampiyonu olmuştu.


Aktif güreş hayatını Ankara ASKİ Spor 'da devam ettiren İbrahim Bölükbaşı 2016 Rio Olimpiyatlarında beşincisi olurken, Paralimpik olimpiyatlarında da milli mayo ile mindere çıkmıştı. 97 kiloda Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Milli güreşçi, hedefinin Avrupa şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirterek, "Bana güvenen sevenlerimi mahcup etmeyeceğim" dedi.


Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, aynı köyden komşusu olan İbrahim Bölükbaşı'nın Milli takıma seçilmesinin sevincini yaşadıklarını belirterek, Milli güreşçinin Avrupa şampiyonu olacağına inancının tam olduğunu söyledi.


Alpkılıç, "Ankara ASKİ Spor Kulübü'nde spor hayatını devam ettiren Erzurum Pasinler Altınbaşak köyümüzün yetiştirdiği sporcularımızdan İbrahim Bölükbaşı Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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