Milli güreşçi kardeşler şampiyon babalarının izinden gidiyor - Son Dakika

Düzce'de yaşayan Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Ramazan Topal, antrenörlüğünü yaptığı 15 ve 18 yaşlarındaki iki oğlunun da milli formayı terletmesinin gururunu yaşıyor.

Sporculuk kariyerinde 223 kez giydiği milli formayla dünya ikinciliği ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan 48 yaşındaki Ramazan Topal, kendi istekleri doğrultusunda güreşe yönelen oğulları Ertuğrul (15) ve Maksut'un (18) milli takıma seçilmelerine destek oldu.

Topal, azim ve çalışkanlıklarıyla gurur duyduğu oğullarının, çalışmalarının karşılığını uluslararası müsabakalarda derece elde ederek taçlandırmasını istiyor.

"En büyük hayalim çocuklarımdan madalya görmek"

Güreş İl Temsilciliği görevini yürüten Ramazan Topal, AA muhabirine, 2002'den sonra aktif sporu bırakarak federasyon bünyesinde görev almaya başladığını söyledi.

Güreşin içinden geldiği için oğullarının da kendi yolundan gelmeyi tercih ettiğini belirten Topal, "Kendilerini bu konuda zorlamadım. 'Yapacağız.' dediklerinde mutlu oldum ve önlerini açtım. Çocuklar sporda iyiler, milli oldular. Sadece benim çocuklarım değil, eğitim verdiğim her çocuk benim çocuğum gibi." diye konuştu.

Topal, büyük oğlu Maksut'un 26-28 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek U-17 Dünya Güreş Şampiyonasında, küçük oğlu Ertuğrul'un ise 16-18 Ağustos'ta Yunanistan'da gerçekleştirilecek U-15 Balkan Güreş Şampiyonasında mindere çıkacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Güreş, çok disiplin isteyen ve devamlı çalışma gerektiren bir spor dalı. Güreş, ata sporumuzdur ve disiplinsiz asla yapılamaz. Burada çırak-usta ilişkisi vardır. İlk önce saygıyı ön plana alırız. Çocuklarımıza da bu disiplin ve saygıyı aşılıyoruz. Hedefimiz, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak. En büyük hayalim çocuklarımdan madalya görmek. Avrupa ve dünya şampiyonalarından bana bir madalya getirsinler Babalar Günü değil, ahiret mutluluğu verirler."

Eşinin ilk başlarda sakatlık riskine karşı güreş yapmalarına sıcak bakmadığını anlatan Topal, "Çocuklar çok istekli olunca başlattık. Anneleri güreşmelerini istemedi ama evlendikten 15 yıl sonra, aynı bana hazırladığı gibi antrenman çantasını hazırlamak düştü eşime. Yapacak bir şey yok. Çocuklar çok istekli, bu duruma yeniden alıştı. Onların kıyafetlerinden tutun da günlük beslenmelerine kadar onun elinde. Anneleri başarılı olmalarını istiyor. Ben de bir aksilik olmazsa bir dünya bir de Avrupa şampiyonu getireceğim ona." diye konuştu.

"Madalya alıp babama hediye etmek istiyorum"

Milli güreşçi Maksut Topal da yaklaşık 8 yıldır güreş sporuyla ilgilendiğini, babası gibi dünya şampiyonasında güreşmenin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Babalarının önderliğinde çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini anlatan Maksut, "Babam gibi milli formayı terletmek bana büyük gurur veriyor. Babam gibi dünya şampiyonasında güreşmek istiyorum. Bu yaşımda dünya şampiyonasına gidebilmek benim için büyük gurur. Bayrağımızı dalgalandırmak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim." ifadelerini kullandı.

Maksut, dünya şampiyonasında madalya almayı hedeflediğini belirterek, "Madalya alıp babama hediye etmek istiyorum." dedi.

Ertuğrul Topal ise çalışmalarını babasının eşliğinde sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, babasının yolunda ilerleyerek başarılar elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.