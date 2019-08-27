Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde bronz madalya kazanan Yozgatlı milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde yetişen ve ASKİ'de güreşe devam eden Kayışdağ, Avrupa ve dünya şampiyonu hemşehrisi Rıza Kayaalp'i örnek alıyor.

Kamp aralarını memleketi Yozgat'ta geçiren ve Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde antrenman yapan Kayışdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce grekoromen stil 97 kiloda Avrupa üçüncüsü olduğunu, Estonya'daki Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandığını ifade etti.

Kayışdağ, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'i örnek aldığını belirterek, "Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştim. Gençlerde 97 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma girdim. İspanya'nın Pontevedra kentinde yapılan Avrupa şampiyonasında 3. oldum. 2 ay sonra Estonya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda da 3. oldum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Örnek aldığım Rıza Kayaalp'in kırılması zor olan ama imkansız olmayan rekorlarını kırmak için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmek için var gücüyle çalıştığını aktaran Kayışdağ, "Son dünya şampiyonasında 3. oldum. Biraz hüzünlüyüm, İstiklal Marşı'mızı okutamadım, bayrağımızı gezdiremedim. Bunlar beni etkilemeyecek inşallah, önümüzdeki sene ve ondan sonraki senelerde elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.