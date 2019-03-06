Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Kerem Kamal 5. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli Güreşçi Kerem Kamal 5. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

28 dakika önce

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda yarışan milli sporcu Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal, finalde Rumen rakibi Razvan Arnaut'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Güreşçi Kerem Kamal 5. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda yarışan milli sporcu Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal, finalde Rumen rakibi Razvan Arnaut'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal bu şampiyona ile birlikte milli forma ile toplamda 5 kez Avrupa şampiyonluğunu göğüslemiş oldu. Rus, Gürcü ve Ukraynalı rakiplerini yenerek finalde Avrupa üçüncüsü Rumen rakibi Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi olarak Türkiye'yi gururlandırdı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
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