Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu
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Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu

1 saat önce

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu, System.String[]
Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Tallinn, Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:29 
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