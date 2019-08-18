Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu
1 saat önce
Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Estonya
'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn
'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:29
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