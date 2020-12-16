Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.
Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
- Kaynak: AA
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