Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.

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