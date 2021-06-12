Milli güreşçi Murat Fırat, Polonya'da altın madalya kazandı

Milli güreşçi Murat Fırat, Polonya Açık Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 67 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonada ASKİ Spor'un güreşçisi Murat Fırat'ın finalde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Mısırlı güreşçi Muhamed İbrahim Elsayed'i 5-3 yenerek birinci olduğu belirtildi.

Turnuvada 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar'ın ise beşinci olduğu bildirildi.

Şampiyonada yarın 6 milli güreşçinin mindere çıkacağı kaydedildi.