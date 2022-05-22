Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ) - Son Dakika
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Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ)

22.05.2022 11:46

- Milli güreşçi patlamada yaralandı Çorumlu milli güreşçi Tansel Örtücü patlamada yaralandı.

- Milli güreşçi patlamada yaralandı

ÇORUM - Çorumlu milli güreşçi Tansel Örtücü patlamada yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve yanında bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan milli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Örtücü, son olarak 87 kiloda Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası U 20 şampiyonlar turnuvasında grekoromen de 3. olmuştu.

Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ)
Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ)
Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ)
Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli güreşçi patlamada yaralandı (GÜNCEL GÖRÜNTÜ) - Son Dakika


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