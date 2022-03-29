SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur - Son Dakika
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SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur

29.03.2022 19:38

SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olurERCAN ATA / BUDAPEŞTE - MACARİSTAN,(DHA)- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Münir Recep Aktaş, "Elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz.

SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur

ERCAN ATA/ BUDAPEŞTE - MACARİSTAN,(DHA)- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Münir Recep Aktaş, "Elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek nasip olur" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil 65 kiloda Münir Recep Aktaş, Moldovalı rakibi Maksim Sacultan'ı 1 dakika 50 saniyede tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonaya katılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, "Herkesin emeği üzerimizde çok var. Bizde 70 milyonu temsil etmek için elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek de nasip olur" ifadelerini kullandı.

SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur
SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur
SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur
SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur
SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur
SPOR Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermek de nasip olur

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Kaynak: DHA

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