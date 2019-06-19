Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
Son Dakika Spor Haber

Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek

1 saat önce

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran Salı günü Ankara'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek, System.String[]
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran Salı günü Ankara'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.
Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.
Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 Kaynak: AA
25 haziran, ankara, milli güreşçi, rıza kayaalp, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]