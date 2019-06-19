Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
1 saat önce
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 25 Haziran Salı günü Ankara'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Milli güreşçi Rıza Kayaalp
, 25 Haziran Salı günü Ankara
'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.
Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek Rıza Kayaalp'in düğünü Eryaman
'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.
Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat
'ta yapılacak.
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık
Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama