Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı - Son Dakika

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak atandı. Milli sporcu, olimpiyat şampiyonluğu ve birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaş üstü sporcuların müşavir olarak atanabildiği kanun çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak görev yapacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rıza Kayaalp'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:07 Kaynak: İHA
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