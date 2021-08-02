Üye Girişi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın buruk bronz madalya sevinci Açıklaması - Son Dakika

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın buruk bronz madalya sevinci Açıklaması

02.08.2021 15:32
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın buruk bronz madalya sevinci Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Rıza Kayaalp buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Rıza Kayaalp buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Bronz madalya mücadelesinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, "Buruk bir sevinç yaşayarak tarihe geçmiş oldum. Güreşte ikinci kez 3 olimpiyat madalyası kazanmış sporcu olarak tarihe geçmek nasip oldu ama altın madalya olmadı." dedi.

Oyunlarda elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan milli sporcu, "Kazanamadığım için üzülüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığım için bir yandan üzülmüyorum. Böyle tarihe geçmek de varmış." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeteneğimizi ülkemizin hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdi. Bunu layığıyla yapabildiysek ne mutlu bize. Şimdiye kadar zaten birçok Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Üçüncü kez de olimpiyat madalyasına sahip oldum. Daha ne yapabilirim ki, altın madalya eksik."

Rıza, güreşte Hamit Kaplan'ın yanı sıra halterde Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi oyunlarda üç madalya alan bir sporcu olarak tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Böyle büyük şampiyonlar arasına girebilmek güzel şey. Belki dördüncü nasip olur. Şu an önemli olan bunun sevincini yaşamak. İleriye dönük şimdiden tarih belirlemek ve bunu konuşmak önemli değil." diye konuştu.

Kübalı Lopez ile olan rekabeti

Yarı finalde en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilen milli sporcu, böyle bir eşleşmeyi öncesinde isteyip istemediği sorusunu, "Ben 'inşallah yarı finalde denk gelirim' demiştim. Finalde de elimden geleni yapacaktım ama finalde kaybetmek kadar kötü bir şey yok. 'Yarı finalde ya yeneceğim, kaybedersem de yarı finalde kaybedeyim' dedim. Orada saldıracağımı ve orada savaşacağımı söylemiştim. Öyle de oldu. Savaşımı yaptım. İkinci pasif de bana verilseydi işin seyri değişebilirdi. Daha bir güç gelirdi." şeklinde yanıtladı.

Tokyo'ya geldiğinden beri çok kilo vermekten şikayet eden Rıza, "5-6 kilo verdim, onun da etkisi oldu. Olimpiyat köyüne sonuçta dışarıdan yemek sokulmuyor. Oradaki yemelerle idare ediliyor, o da iç açıcı değil. Damak tadımıza uygun değil. Kilo farkı da vardı yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez ile yaptığı maçın ardından Kübalının çok sevindiğinin hatırlatılması üzerine Rıza, "Sevindi hem de çok saldırdı. Bana ayak takmıştı. Ayağım yerde kalsaydı puan vermezdim. Ayağını kaldırdığını anladım ve itiraz ettik. Kabul edildi, ikinci pasifin ona verileceğini düşündük ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, Kübalı rakibine çok büyük saygı duyduğunu vurgulayarak, "Ne olursa olsun büyük bir rakip, saygı duymak lazım. Sonuçta kendini ispatlamış rakip. Onun sayesinde daha güçlü oldum, daha başarılı oldum. Belki de en çok ben onu tehdit ettim." diyerek sözlerini tamamladı.

Bronz Madalya, Rıza Kayaalp, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın buruk bronz madalya sevinci Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 16:05 Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti 15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış 14:59 Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti         
16:08
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu         
15:51
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:13:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın buruk bronz madalya sevinci Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement