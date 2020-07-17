Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi beşinci kez dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi beşinci kez dünya şampiyonluğu

Grekoromen stilde güreşen milli güreşçi Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Grekoromen stilde güreşen milli güreşçi Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2019 yılında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza Kayaalp, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazandı.

Olimpiyat ikincisi olan ve 9 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen, Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza atarak, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girerek güç depolayan Rıza, AA muhabirine, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Her şey durduğu gibi spor organizasyonları, kamplar da durdu. Biz bu boşluğu hem dinlenerek hem de sakat olan yerlerimizi çalıştırarak, bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmak istedik." diye konuştu.

Milli güreşçi, kendisinin de dinlenmeye ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, 15 yıldır aralıksız milli takımlarda her sene Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını anlattı.

"Pandemi sürecini iyi değerlendirdim"

Büyük bir hedefinin olduğunu anlatan Rıza, "Hedefim olimpiyatlardı. Oradan altın madalya alıp belki de bu işi bırakmak istiyordum ama bir sene ertelendi. Daha dinlenmiş, sakatlıklardan kurtulmuş bir şekilde yeni bir sezona başladım sayılır. Bu süreci kendi açımdan çok iyi değerlendirdim." dedi.

Rıza Kayaalp, mart ayından bugüne kadar kamp yapmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk kampımız haziran ayında oldu ve ona ben katılamamıştım bazı durumlardan dolayı ama bu kampa katıldım. Bundan sonraki bütün kamplara da katılırım. Uluslararası Güreş Federasyonu 12 ayda bir dünya şampiyonası düşünüyor. Olimpiyatlardan önce yapılacak olan dünya şampiyonasını bu yıl sonuna almak istiyorlar. Son kararı ağustos ayının ilk haftasında verecekler. Biz çalışmamızın seyrini ona göre belirleyeceğiz. Şimdilik ağırlık antrenmanları yaparak çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya çalışıyoruz. Güreş antrenmanından uzak duruyoruz. Beşinci kez dünya şampiyonu olmak istiyorum. Olimpiyata da geçen sene dünya şampiyonu olarak gidecektik ama ertelendiği için önümüzdeki dünya şampiyonluğunu alıp öyle katılmak istiyorum."

"Alın teri ve alınan başarılarla elde edilecek bir kadro"

Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri olarak atanmasına yönelik de milli güreşçi Rıza Kayaalp, şunları söyledi:

"Bu bana özel olarak yapılan bir şey değil. 2001 yılında çıkan kanunla bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü bir kanun. Herkesin sahip olabileceği bir şey. Sadece yapmaları gereken şey, olimpiyat şampiyonu olmak ya da olimpik branşta birden fazla dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bu şekilde şartları tutan herkes bu kadroya sahip olabilir. Bu kadroyu alabilmek için 30 yaşının doldurma şartı var. 2019 yılının aralık ayında başvuru yaptım ve yaklaşık 8 ay sonra imzalandı. Alın teri ve alınan başarılarla elde edilecek bir kadro. Herkesin hakkı var. Makam mevki gibi bir niyetim yok sonuçta iki kez dünya şampiyonu olduktan sonra gider kadroyu almayı bekler, 3-4 dünya şampiyonluğu için uğraşmazdım."

Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi beşinci kez dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor
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