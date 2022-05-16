Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı ölümlü kazada ilginç detay! 150 metre ileride alt geçit varmış! - Son Dakika
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı ölümlü kazada ilginç detay! 150 metre ileride alt geçit varmış!

16.05.2022 17:38

Yozgat'ta yaşanan olayda Ertuğrul Dolgunyürek'in (55) yolun karşısına geçmek isterken önce Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in otomobili, sonra da arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği yolda 150 metre ileride alt geçit bulunduğu belirlendi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı ve bir kişinin öldüğü kazada detaylar çıkmaya devam ediyor. Önceki gün akşam Sivas- Ankara arasındaki E-88 Karayolu'nun Yozgat Çalatlı köyü mevkiinde meydana gelen kazada Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e aracının sağ tarafı ile çarptı.

KAYAALP'TAN SONRA TIR DA ÇARPTI

Yola savrulan Dolgunyürek'e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR da çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALT GEÇİT DETAYI

Jandarmanın hazırladığı kaza raporuna göre Ertuğrul Dolgunyürek'in, 150 metre ileride bulunan alt geçit yerine ışıklandırma bulunmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi. Rıza Kayaalp'in, aniden yola çıkan Dolgunyürek'e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı, yola savrulan Dolgunyürek'e daha sonra arkadan gelen TIR'ın da çarptığı ve kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Yozgat, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı ölümlü kazada ilginç detay! 150 metre ileride alt geçit varmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı ölümlü kazada ilginç detay! 150 metre ileride alt geçit varmış! - Son Dakika
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