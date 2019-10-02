Milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketinde coşkuyla karşılandı

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'ta coşkuyla karşılandı.

Yozgat'a gelen milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk olarak Vali Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Daha sonra vatandaşlar tarafından mehter takımı ile Yimpaş AVM önünde karşılanan Rıza Kayaalp, Vali Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri ve vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çakır, Rıza Kayaalp'e çiçek ve altın hediye etti.

Çakır, Rıza'nın Kazakistan'da bütün dünyaya Türkiye'nin gücünü, Türk'ün gücünü, Yozgat'ın gücünü gösterdiğini belirterek, "Allah yolunu açık etsin, yeni Rızalar gelsin, kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de dünya şampiyonalarında dördüncü kez altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılamadan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Bundan yaklaşık 5 ay önce 9. kez Avrupa şampiyonu olarak buraya gelmiştim ve Türkiye tarihinde bir rekor kırmıştım. Şimdi de 4. kez dünya şampiyonu olarak yine bir rekor kırarak memleketime geldim. Bu karşılamada sizleri gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, gençlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Bizim asıl amacımız sizlere örnek olabilmek, istersek neleri başarabileceğimizi sizlere göstermek önemli. İnşallah sizlere örnek olabiliyorumdur. Eğer hayal edersek, iyi bir hedef koyarsak, inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki biz çok çalışalım, işimizi severek yapalım ve yeteneğimize göre hareket edelim. Böylece ülkemize, annemize ve babamıza hayırlı bir evlat oluruz diye düşünüyorum. En büyük hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak. İnşallah onu da kazanırsam bütün koleksiyonum tamamlanmış olacak. Ondan sonra da 5. ve 6. kez dünya, 10'uncu ve 11. kez Avrupa şampiyonu olarak sizlerin huzurunuza gelmek istiyorum."

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ise oğlu ile gurur duyduğunu belirtti.