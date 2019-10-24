Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu
Son Dakika Güncel Milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu

2 dakika önce

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek şampiyon oldu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu, System.String[]

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek şampiyon oldu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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