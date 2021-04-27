Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kabul etti.

Özhan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti.

Milli güreşçinin 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Özhan, Rıza Kayaalp'e Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diledi.

Sporcuların her zaman yanında olduğu için AA'ya teşekkür eden Rıza, kabulün ardından AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.