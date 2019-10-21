Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
1 saat önce
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.
Çin'de devam eden 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan, Kuzey Koreli Kim Han Song'u 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Müsabakanın ardından Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Kılıçsallayan, Barış Pınarı Harekatı
'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.
Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor