Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Son Dakika Spor Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya

1 saat önce

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya, System.String[]

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü oldu.

Çin'de devam eden 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan, Kuzey Koreli Kim Han Song'u 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Müsabakanın ardından Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren Kılıçsallayan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.


Selahattin Kılıçsallayan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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