Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçi Selçuk Can, Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçi Selçuk Can, Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk, Hırvat rakibiyle bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk'un madalyasıyla Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci madalyasına ulaştı.

Selçuk Can'dan önce 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal da gümüş madalya kazanmıştı.

Avrupa, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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