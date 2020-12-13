Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
13.12.2020 21:37
Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
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