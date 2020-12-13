Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu