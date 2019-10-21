Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
Son Dakika Spor Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya

Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya

41 dakika önce

Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya, System.String[]

Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil  74 kg'da temsil eden Soner Demirtaş, Fransız Aıbuev Akhmed'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


- Ankara
Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan
Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]