Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
41 dakika önce
Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kg'da temsil eden Soner Demirtaş, Fransız Aıbuev Akhmed'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
- Ankara
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