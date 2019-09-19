Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.
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Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi. - İSTANBUL
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