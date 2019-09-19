Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.
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Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.

20 dakika önce

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi., System.String[]

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi. - İSTANBUL

Süleyman Atlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi
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