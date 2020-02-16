Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu

7 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.


Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

Karadeniz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 06:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]