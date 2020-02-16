Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye 'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

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Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti

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