Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

1 saat önce

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!, System.String[]

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.


Şampiyon milli güreşçi, " Türkiye'ye armağan ediyorum. Bu madalyayı, özellikle Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere, Van'da çığ altında kalanlara ve Suriye'deki şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum. Onların yüreklerine bir nebze de olsa su serpmiş olmak istiyorum." dedi.


Müsabakaya da değinen Süleyman Karadeniz, "Biraz güçlü bir rakiple güreştim. Üst tarafı biraz daha güçlüydü bana göre. O yüzden pek tekli oyuna giriş yapamadım." ifadelerini kullandı.


Madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, "İlk madalyam altın olduğu için daha çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlarda da madalya almak ve olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya almak. " diye konuştu.


Süleyman Karadeniz, şunları kaydetti:


"Spora destek olan Cumhurbaşkanı'mız, Spor Bakanı'mız, Güreş Federasyonu Başkanı'mız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."


Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Soner Demirtaş, üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov'u 5-0 mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu.


Karadeniz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 
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