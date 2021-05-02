SPOR Milli güreşçi Süleyman Karadeniz: Olimpiyatlarda tek hedefim şampiyonluk

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz: Olimpiyatlarda tek hedefim şampiyonluk

"Pandemi sürecinde iyi hazırlandım, olimpiyat vizesi aldım"

"Heyecanımı yenmek için maçı düşünmüyorum"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA - ANKARA/ (DHA)-

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil edecek olan ASKİ Sporlu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, "Tokyo'da hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Şampiyonluk tek hedefim, olmazsa madalya almak niyetindeyim. İyi bir şekilde hazırlanıp orada güzel sonuçlar almak istiyorum" dedi.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karadeniz, Tokyo olimpiyatları için hedeflerini anlattı.

"PANDEMİ SÜRECİNDE İYİ HAZIRLANDIM, OLİMPİYAT VİZESİ ALDIM"

25 yaşındaki milli güreşçi Süleyman Karadeniz, pandemi sürecinde hazırlıklarını devam ettirdiğini belirterek, "Mental olarak güzel hazırlandım. Pandemi sürecinde kamplarımız devam etti. Bakanlık onayıyla birlikte hijyenik ortamlarda kamplarımıza devam ettik. İyi hazırlandık. Bunun da faydasını Avrupa Şampiyonası'nda madalya alarak, olimpiyat vizesi alarak değerlendirdim. Olimpiyatlarda da en iyi şekilde temsil edip, madalya almak ve ya şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.

"HEYECANIMI YENMEK İÇİN MAÇI DÜŞÜNMÜYORUM"

Tokyo'da bir heyecan olacağını vurgulayan milli güreşçi, sözlerini söyle sürdürdü:

"Hocalarımın tavsiyesiyle ne çalıştırmak istiyorlarsa onlara çalışıyorum. Bizi dışarıdan daha iyi görüyorlar. Eksiğimizi, hatamızı söylüyorlar ve ona göre çalışıyoruz. Şu an bir heyecan yok ama Tokyo'da maçlara yakın heyecanım olur. Çok heyecanlı olduğum zaman maç yapamıyorum. Heyecanımı yenmeye çalışıyorum genellikle. Maçı düşünmüyorum, son güne kadar güreşmeyecekmişim gibi düşünüyorum ta ki maç günü gelinceye kadar. Maç günü geldiğinde de aklımda hiçbir şey olmuyor, sadece güreş oluyor. Güreşe konsantre oluyorum, tek düşüncem maça çıkıp rakibimi yenmek."