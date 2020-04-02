Son Dakika › Spor › Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı - Son Dakika Spor
Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı
6 saat önce
Twitter hesabından bir açıklama yapan Taha Akgül, "CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Taha Akgül, "Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim varolsun. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:01
Son Dakika Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı