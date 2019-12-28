Milli güreşçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi

6 saat önce

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli takım kampında sakatlandığını ve sol omzundan ameliyat edildiğini açıkladı.

Milli güreşçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi, System.String[]

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli takım kampında sakatlandığını ve sol omzundan ameliyat edildiğini açıkladı.

Taha Akgül, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Kıymetli büyüklerim, kardeşlerim maalesef milli takım kampında antrenman esnasında bir kaza geçirdik ve sol omuzdan ciddi bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Olimpiyat senesi böyle bir talihsizlik yaşadık ama vardır bunda bir takdiriilahi. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada ise Taha'nın dünkü antrenmanda sakatlandığı ve başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılarak, "Milli güreşçimiz kısa bir süre içerisinde mindere dönerek olimpiyat hazırlıklarına devam edecek. Taha Akgül 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine ülkemizi başarıyla temsil edecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm halkımızdan sporcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarını bekliyoruz." denildi.

Taha Akgül, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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