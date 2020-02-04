Milli güreşçi Tanju Gemici'nin sorumluluğu büyük - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün yokluğunda erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Tanju Gemici, "Sorumluluğumuz çok büyük." dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek.

Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat edilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün yerine İtalya'da Tanju Gemici mindere çıkacak.

Tanju, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taha Akgül kardeşimiz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılıyorum." dedi.

Yağlı güreş de yapan 29 yaşındaki Tanju, "Aynı zamanda başpehlivanım. Türkiye Şampiyonası ve Yaşar Doğu Turnuvası'nda Taha ile final yaptık. Görev bize düştü. Ülkemizi temsil edeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Allah yardımcımız olsun. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu bayrağın verdiği bir heyecan var. Keşke biz de Taha kardeşimiz gibi olabilseydik. Taha, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

"Bayrağı biz devraldık." diyen Tanju, İtalya'da şampiyonluk hedeflediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Rabbim inşallah Türk milletinin duasıyla İtalya'da zoru kolay kılar. Ağır sıklette sürekli altın madalya geldiği için yine altın madalya bekleyecekler. Tabii ki bizim de hedefimiz altın madalya. Gönlümüzden geçen öyle, bunun için mücadele edeceğiz."

Takım halinde de hedef şampiyonluk

Tanju Gemici, Serbest Milli Takımı'nın geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde çok az farkla Rusya'nın ardından ikinci olduğunu hatırlattı.

İyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Tanju, "Bu sene de takım halinde şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Mindere çıktığımız zaman savaşacağız. Takımdaki arkadaşlarımız zaten çok iyi. Takım halinde de hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Tanju, güreşin Türkiye'nin sporda lokomotif branşı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.