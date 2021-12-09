Milli güreşçi Yaşar Doğu'nun başkentteki evi yeniden inşa edilip müze olarak kullanılacak - Son Dakika

Milli güreşçi Yaşar Doğu'nun başkentteki evi yeniden inşa edilip müze olarak kullanılacak

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun başkentteki evi, aslına uygun yeniden inşa edilip müze haline getirilecek.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun başkentteki evi, aslına uygun yeniden inşa edilip müze haline getirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yaşar Doğu Evi ve Türk Güreş Müzesi" projesinin detaylarının konuşulduğu ilk toplantı, Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Türk Güreş Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Vaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu katıldı. Yaşar Doğu'nun, Altındağ ilçesi İsmetpaşa Uzunyol Caddesi'nde bulunan ve çok sayıda güreşçi yetiştirdiği evi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 1800 metrekarelik alanda aslına uygun yeniden inşa edilecek. Yaşar Doğu'yu ve başarılarını gelecek nesillere tanıtmak amacıyla kurulacak müzede, Türk güreşine antrenör olarak da emek vermiş usta sporcuya ait eşyalar sergilenecek.

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