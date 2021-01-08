Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı

Cebeci Askeri Şehitliği 'nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın , Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Kuran-ı Kerim okundu.

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