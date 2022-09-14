Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit 2. Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Mısırlı rakibini yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde, kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı. Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye, Sırbistan'daki şampiyonada şu ana kadar 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.