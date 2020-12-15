Rakibine 3-0 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 53 kilo bronz madalya maçında, milli sporcu Zeynep Yetgil, Belaruslu Zalina Sidakova'yla karşılaştı.

Son Dakika › Spor › Milli güreşçi Zeynep Yetgil dünya beşincisi oldu - Son Dakika Spor

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Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi