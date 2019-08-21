Son Dakika Haberleri: Milli güreşçiden Başkan Güven'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Milli güreşçiden Başkan Güven'e ziyaret

1 saat önce

Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Paşa Ekrem Karabulut, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti.

Milli güreşçiden Başkan Güven'e ziyaret, System.String[]

Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Paşa Ekrem Karabulut, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Güven, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibini yenerek bronz madalya kazanan milli güreşçiyi Cumhuriyet makamında ağırladı.

Sevincini paylaştığı için Karabulut'a ve ailesine teşekkür eden Güven, "Önümüzdeki günlerde yine bir şampiyonaya katılacak ve kendisinden birincilik bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde eski olimpiyat şampiyonumuz Şeref Eroğlu ile görüşmemiz oldu ve Paşa kardeşimizi tebrik etti. Kendisi de Afşinli güreşçimizden şampiyonluk beklediğini ifade etti. Afşinliler olarak Paşa kardeşimiz ile gurur duyduk. Güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Milli güreşci Karabulut da Afşin'e altın madalya ile dönmek istediğini belirterek, "Bizleri ağırlayan belediye başkanımıza ve Afşin halkına teşekkür ediyorum. Afşinli olarak bir sonraki şampiyona altın madalya kazanarak ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Güven, ziyaretin ardından Karabulut'a altın hediye etti.

Estonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli güreşçiden Başkan Güven'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]