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Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde

1 saat önce

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır, finale yükseldi.

Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde, System.String[]
İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır, finale yükseldi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 63 kiloda Abdullah Toprak yarı finalde Ermeni rakibi Hracya Poghosyan'ı 4-3 yenerek finale yükseldi.
Abdullah, daha önceki turlarda Belaruslu Aleksandr Pechurenka ve Polonyalı Filip Karol Petronanczk'ı sayı tuşuyla 8-0 yenmişti. Milli sporcu, finalde Gürcü Leri Abuladze ile karşılaşacak.
130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır ise yarı finalde karşı karşıya geldiği Macar Attila Vitek'i sayı tuşuyla 8-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Hamza Bakır, daha önceki turlarda Polonyalı Tomasz Jacek Wavrzynczyk ve Gürcü Robinzon Esadze'yi 6-0 ile geçmişti. Milli güreşçi, finalde Rus Osman Shadov'a karşı altın madalya mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Abdullah Toprak, Spor
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