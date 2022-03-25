Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'na iddialı gidiyor - Son Dakika

Putin savaşın bitişi için propagandaya başladı! Seçtiği tarih Ruslar için çok önemli

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreşçiler, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi amaçlıyor.

Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Mart'ta başlayacak şampiyonaya katılmak için yarın yola çıkacak. Son kampını Elmadağ'da yapan milli takımda yer alan sporculardan Selahattin Kılıçsallayan, Osman Göçen ve Muhammet Karavuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Selahattin, "Ülkemizi, bizi sevenleri Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Takım halinde de başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Serbest stil 70 kiloda mücadele edecek Selahattin, altın madalya için Budapeşte'ye gideceğini vurgulayarak, "Avrupa şampiyonlarında ikinciliklerim, üçüncülüklerim var ama şampiyonluğum yok. Tabii ki her Avrupa Şampiyonası'na şampiyon olmak için gidiyorum. Yıldızlarda, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşadım ama büyüklerde yaşayamadım. Hedefim, zirveye çıkıp Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları'na kota alamayan Selahattin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak ve burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını söyledi.

Osman: "Takım halinde birinci olmayı hedefliyoruz"

İki haftadır Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Osman Göçen ise "Yaşar Doğu Turnuvası'nda da altın madalya aldım. Ciddi rakiplerimiz vardı, 6 maçımı da kazandım." dedi.

Budapeşte'de 86 kiloda mindere çıkacak Osman, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüklerde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda güreşeceğim. İlk seferinde madalya alamamıştım, ikinci gidişimde altın madalyayla dönmek istiyorum. Kadromuz çok iyi, çok genç bir kadromuz var. Tecrübeli ağabeylerimiz de var. Takım halinde birinci olmayı hedefliyoruz. Taha ağabey takımımızın kaptanı, örnek aldığımız büyük, efsane sporculardan. Biz de onun yolundan ilerliyoruz. İnşallah biz de Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olacağız."

Osman, Tokyo Olimpiyatları'na katıldığına işaret ederek, "Artık daha tecrübeliyim. Tokyo'da ikinci turda yenildim. Bu benim için güzel bir deneyim oldu. İnşallah asıl hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları. Orada da altın madalya almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Takımın en genç güreşçisi Muhammet: "100. altın madalyayı ben alacağım"

Serbest Güreş Milli Takımı'nın en genç ismi Muhammet Karavuş, tatlı bir heyecan yaşadığını, Macaristan'da başarılı olmak istediğini söyledi.

Gençlerde dünya, yıldızlarda Avrupa ikinciliği bulunan 19 yaşındaki Muhammet, "İlk defa büyüklerde takıma girdim. Buradaki amacımız şampiyon olmak. 99 defa Avrupa şampiyonu çıkarmışız, inşallah 100. altın madalyayı ben alacağım." diye konuştu.

Budapeşte'de ilk gün 57 kiloda Türkiye adına güreşecek genç sporcu, "Bu süreçte tecrübeli ağabeylerimizle, hocalarımızla çalışmak çok büyük katkı sağladı. Yaşar Doğu Turnuvası'nda eksiklerimizi tespit ettik ve bunları son kampta tamamladık. En güzel şekilde Türkiye'mizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.