Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda Finalde

Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda Finalde

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Mustafa Kaya, finale yükseldi.

Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda Finalde, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Mustafa Kaya, finale yükseldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Süleyman Atlı, 57 kilo mücadelesinde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, finalde Rus Muslim Sadulaev ile karşılaşacak.

65 kiloda mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Ukraynalı Vasyl Shuptar'ı 9-6 yenerek adını finale yazdırdı. Selahattin Kılıçsallayan, finalde Azerbaycanlı güreşçi Hacı Aliyev ile mücadele edecek.

Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya ise yarı finalde Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev ile karşılaştı. Rakibini 6-6 sona eren maçta son puan avantajıyla mağlup eden milli sporcu, finalde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile altın madalya mücadelesi verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: AA

Selahattin Kılıçsallayan, Süleyman Atlı, Avrupa, Spor
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