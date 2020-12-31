Milli güreşçiler Azerbaycan ile ikili kamp yapacak

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile İstanbul'da ortak kamp gerçekleştirecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, ikili hazırlık kampı 4-15 Ocak tarihlerinde Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde yapılacak.
Azerbaycan ile ortak kamp yapacak teknik direktör Salih Bora yönetimindeki Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosunda 29 sporcu yer alıyor.
Öte yandan, çalışmalarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampı ise 13 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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