Milli Güreşçiler, Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti
16.10.2020 15:20
Akçakocalı Milli güreşçiler Zülfikar Çakır ve Cüneyt Çatak, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.
Akçakocalı Milli güreşçiler Zülfikar Çakır ve Cüneyt Çatak, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.
İki milli güreşçinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Okan Yanmaz, güreşe karşı ayrı bir ilgisinin bulunduğunu ifade ederek büyüklerimizden bize miras kalan bu ata sporunun destekçisiyiz ifadelerine yer vererek sporculara başarılar diledi.
Milli güreşçiler Çakır ve Çatak ise, 658 yıllık tarihi olan yağlı güreşlerde Akçakoca'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek bu sporun gelecek nesillere aşılanması gerektiğinin altını çizdiler. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - DÜZCE
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