Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.
Turnuvada yer alacak milli güreşçiler şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Hafız Can Hasdemir, Engin Çetin
61 kilo: Cabbar Duyum
65 kilo: Cavit Acar, Fatih Önalan
70 kilo: Cüneyt Budak, Mehmet Karaca
74 kilo: Samet Ak
79 kilo: Umur Aybey, Hacı Ömer Yıldırım
86 kilo: Hacı Abdullah Dilek
92 kilo: Mustafa Kerem Kıyı
125 kilo: Anıl Berk Kılıçsallayan, Feyzullah Parlar
Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun, Cihat Liman, Emre Mutlu, Ömer Halis Recep
60 kilo: Mert Aybars, Mükremin Aktaş, Ahmet Uyar
63 kilo: Abdülkadir Saydam, İsmail Culfa
67 kilo: Kadir Kamal
72 kilo: Hasan Orakçı, Abdülsamet Başar
77 kilo: Erkan Ergen, Furkan Dülger, Alper Murat Erdoğan
82 kilo: Doğan Kaya, Samet Yıldırım
87 kilo: Muhittin Sarıçiçek, Bedirhan Tan
97 kilo: Beytullah Kayışdağı
130 kilo: Fatih Bozkurt, Atalay Aydemir, Muhammed Hamza Bakır
Kaynak: AA
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