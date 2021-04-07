Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Turnuvada yer alacak milli güreşçiler şöyle:

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan 'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.

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