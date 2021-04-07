Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenecek Kolov Nikolava Petrov Turnuvası'nda yarın mindere çıkacak.
Kolov Nikolava Petrov Turnuvası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'den serbest stilde 14, grekoromen stilde ise 23 sporcu mindere çıkacak.Turnuvaya katılacak milli takımda şu isimler yer alıyor: SERBEST STİL;57 kilo: Hafız Can Hasdemir, Engin Çetin61 kilo: Cabbar Duyum65 kilo: Cavit Acar, Fatih Önalan70 kilo: Cüneyt Budak, Mehmet Karaca74 kilo: Samet Ak79 kilo: Umur Aybey, Hacı Ömer Yıldırım 86 kilo: Hacı Abdullah Dilek 92 kilo: Mustafa Kerem Kıyı125 kilo: Anıl Berk Kılıçsallayan, Feyzullah ParlarGREKOROMEN STİL;55 kilo: Adem Burak Uzun, Cihat Liman, Emre Mutlu, Ömer Halis Recep60 kilo: Mert Aybars, Mükremin Aktaş, Ahmet Uyar 63 kilo: Abdülkadir Saydam, İsmail Culfa67 kilo: Kadir Kamal72 kilo: Hasan Orakçı, Abdülsamet Başar 77 kilo: Erkan Ergen, Furkan Dülger, Alper Murat Erdoğan 82 kilo: Doğan Kaya, Samet Yıldırım 87 kilo: Muhittin Sarıçiçek, Bedirhan Tan97 kilo: Beytullah Kayışdağı
130 kilo: Fatih Bozkurt, Atalay Aydemir, Muhammed Hamza Bakır
Kaynak: DHA
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