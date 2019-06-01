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Milli güreşçiler İspanya yolcusu

1 saat önce

İspanya'da Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı'nın Yalova'daki kamp dönemi sona erdi.

Milli güreşçiler İspanya yolcusu, System.String[]
İspanya'da Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı'nın Yalova'daki kamp dönemi sona erdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda 13 Mayıs'ta başlayan kampı tamamlayan milliler, İspanya'nın Pontevedra kentinde yapılacak şampiyona için yarın bu ülkeye gidecek.
Milli takım teknik direktörü Murat Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada mindere çıkmak için kampta bulunan 21 sporcudan 10'unu belirlediklerini söyledi.

Çalışmaların verimli geçtiğini belirten Gençtürk, "Sakatlık yaşamadık. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz bu yıl da kürsüde yer almak. Birçok sıklette madalyaya adayız. Sporcularımızın bunu başaracak gücü de bulunuyor." dedi.
Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı, Zehra Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (55 kilo), Özge Fındıkçı (57 kilo), Nurife Duman (59 kilo), Gamze Nur Adakan (62 kilo), Aslı Demir (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Merve Pul (72 kilo) ve Mehtap Gültekin'den (76 kilo) oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Avrupa, Yalova, İspanya, Spor
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