Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak - Son Dakika Spor

Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak

6 saat önce

Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, İtalya'da düzenlenecek Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele edecek.

Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak, System.String[]

Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, İtalya'da düzenlenecek Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da yarın başlayacak organizasyon, 18 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:

Grekoromen stil

55 kilo: Şeref Kılıç, Doğuş Yazıcı

60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar

72 kilo: Selçuk Can, Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar, Emrah Kuş, Furkan Bayrak

82 kilo: Salih Aydın, Burhan Akbudak

87 kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Osman Yıldırım

Erkekler serbest stil

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan

74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu, Soner Demirtaş

86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen

97 kilo: Fatih Yaşarlı, İbrahim Bölükbaşı

İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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