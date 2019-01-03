Milli Güreşçiler Türkiye Şampiyonasına Edirne'de Hazırlanıyor

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü, 9-13 Ocak tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası için kampa girdi.

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü, 9-13 Ocak tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası için kampa girdi.



Edirne'yi şampiyonada temsil edecek tek takım olan Trakya Birlik Spor Kulübü, Kel Aliço Güreş Eğitim Merkezinde Bulgaristan Şampiyonu Dimitrovgrad Güreş Kulübü, Bulgaristan Velikotırnova ve Şumnu Güreş Kulübü takımları ile hazırlık müsabakaları yapıp, şampiyona tarihine kadar kampa devam edecek.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Trakya Birlik Spor Kulübü olarak tarihimizde birbirinden değerli kupalar, şampiyonluklar kazandık, Milli takımın her yaş ve kategorisine sporcular yolladık ve yollamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Çorum'da Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na 16 sporcu ile katılıyoruz, Yalova'da düzenlenecek olan Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak katılıyoruz. Biz kulüp olarak sporcularımıza elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Kulübümüzü temsil eden sporcularımıza, sporcularımızın ailelerine, antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Yücel, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen'e, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerine ve Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen'e bugüne kadar maddi ve manevi desteklerini esirgemedikleri için sporcuları adına teşekkür etti. - EDİRNE

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